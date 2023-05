Byl to nevídaný rozsudek: dvě úřednice pražského magistrátu Ivana Odarčenková a Markéta Svobodová dostaly před třemi lety podmíněný trest vězení v délce pouhého jednoho dne. A to kvůli tomu, že zrušily rozhodnutí, kterým Josefina Czerninová z jindřichohradecké větve starého šlechtického rodu přišla o československé občanství. Podle soudu tak porušily své povinnosti a umožnily, aby potomci Czerninové požádali o vydání stamilionových rodových majetků především na jihu Čech. Do věci se však nyní vložil Ústavní soud.

Ten se zastal první z úřednic, Odarčenkové. Ústavní soud konstatoval, že i kdyby vydala nesprávné rozhodnutí, nemohla tak naplnit skutkovou podstatu trestného činu. Jeho verdikt má význam nejen pro úřednici, ale i pro stát a Czerniny.