Bývalá pražská primátorka za hnutí ANO Adriana Krnáčová se v uplynulém týdnu vrátila do doby, kdy řídila chod hlavního města. Tentokrát ale před soudem. Právě tam totiž musela vysvětlovat, proč před pěti lety na hodinu vyhodila z funkce tehdejší ředitelku magistrátu Martinu Děvěrovou. Její argumenty ale soud nepřesvědčily – odvolání bylo podle jeho verdiktu nezákonné. A úřednice by se tak měla do funkce vrátit.

To, že Děvěrová se žalobou na neplatnost výpovědi nejspíš uspěje, už ostatně avizovala soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Martina Tvrdková při jednání koncem loňského roku. Podle ní nebyla výpověď dostatečně odůvodněna. Hlavnímu městu ale ještě dala šanci svůj předběžný názor zvrátit.