V pražírně kávy Café Eternity mají každý pátek zavřeno. Jednoduše proto, aby si zaměstnanci odpočinuli. Čtyřdenní pracovní týden zavedli v této pražírně v Albrechticích u Českého Těšína již před několika lety a velmi si tento systém práce chválí. „Myslíme si, že tři dny volna jsou pro kohokoli, pro zaměstnance i pro vedení, ten nejlepší benefit,“ říká jednatel pražírny Michal Štusek. Všichni zaměstnanci zde mají smlouvu na neurčito, pracují na plný úvazek, ale do práce chodí jen od pondělí do čtvrtka. „Jsme s tím velice spokojeni, efektivita se zvýšila,“ zmiňuje Štusek.

Aby mohli příjemné čtyři dny práce opravdu dodržet, museli však změnit režim a vše zrychlit. Výrazně investovali do automatizace, do pražírny pořídili například automatický stroj na vážení a balení kávy. Investovali také do pásového svařovacího stroje a do tisku etiket, které už nemusí na každý sáček kávy vypisovat ručně. To, co dříve dělali dva dny, dnes zvládnou za čtyři až pět hodin, a to i ve čtyřdenním pracovním týdnu.

Štusek ovšem přiznává, že ze začátku, když na zkrácený režim najížděli, se to lehce zneužívalo. „Měli tendence rychle ukončit práci, a to i za cenu špatného výsledku. Museli jsme vše více kontrolovat, až jsme se rozhodli zavést kříženou kontrolu mezi zaměstnanci, kde nakonec chyba vyjde sama na povrch a nedá se ututlat,“ poodhaluje Štusek.

Dnes prý už vše funguje automaticky, každý ví, co má dělat. Zaměstnanec si sám najde práci, pokud má volnou chvíli. „Neexistuje, aby někdo nepracoval. Všichni jsou v konečném důsledku spokojeni. Navíc stále se u nás někdo uchází o zaměstnání, přestože aktivně pracuje jinde,“ usmívá se Štusek.

Většina Čechů si čtyřdenní týden přeje

Zkrácený pracovní týden je pro zaměstnavatele v Česku velké téma, má řadu propagátorů i odpůrců, ovšem mezi českými zaměstnanci je velmi žádaný. Podle průzkumu společností Ipsos a Welcome to the Jungle z letošního března, který zkoumal postoje osmi stovek zaměstnanců, by 70 procent Čechů práci jen čtyři dny v týdnu velmi uvítalo. Reálně s ní má ale zkušenost jen zhruba každý pátý, tedy 18 procent dotázaných. Stéphane Nicoletti, generální ředitel společnosti Up ČR, která se specializuje na zaměstnanecké benefity, říká, že v Česku už některé společnosti čtyřdenní pracovní týden nabízejí, ale stále je to velmi vzácné. „A to přesto, že o podobných netradičních výhodách se tu hovoří již nejméně pět let. Právě v roce 2018 jsme ostatně realizovali průzkum, který již tehdy ukázal, že 45 procent Čechů by ocenilo pětihodinovou pracovní dobu,“ dodává Nicoletti.

Jednou z firem, která již čtyřdenní pracovní týden zavedla, je finanční tržiště Zaloto. Tento režim mohou zaměstnanci využívat v letních měsících. Inspirací pro Zaloto byla praxe v americkém start‑upu Basecamp, který vyvíjí online nástroje pro vzdálenou spolupráci.

„Nesdílíme myšlenku, že jedinou cestou k dosažení úspěchu je pracovat do roztrhání těla na úkor rodiny, odpočinku i volného času. Osm hodin denně a pět dní v týdnu je po většinu roku dostačující. A někdy, třeba jako během léta, stačí i ty čtyři dny v týdnu,“ soudí Martin Šetek, spoluzakladatel Zalota. Možnost pracovat v létě jenom čtyři dny mají všichni zaměstnanci, přitom ani plat, ani délka dovolené se jim kvůli tomu nesnižuje. Sami si přitom mohou vybrat, který den v týdnu nepůjdou do práce. „Původně jsme dávali k dispozici volný pátek, ale pak jsme přistoupili k tomu, že si každý může zvolit, který den mu zrovna vyhovuje. Zároveň nám tento režim dovoluje při dobrém plánování zachovat pro naše klienty dostupnou podporu od pondělí do pátku. Nejčastěji si samozřejmě lidé vybírají pondělí nebo pátek, aby si prodloužili víkend. Ale občas jsou to i jiné dny,“ doplňuje Šetek. Zájem o tento benefit je přitom značný a vždy si jej všichni vyberou.

Kratší pracovní týden zvýšil výkon lidí

Další společností, která svým lidem dopřává v týdnu tři dny volna včetně víkendu, je SAB Finance působící v oblasti devizových obchodů. Čtyřdenní pracovní týden zde zavedli natrvalo a bez dalších podmínek od loňského ledna.

„Zaměstnanci si tento benefit vybojovali díky svým pracovním výsledkům,“ říká Viktor Valent, ředitel odboru Dealing v SAB Finance. Podle jeho slov platí, že každý zaměstnanec je rád, když má vedle dobrého finančního ocenění v nabídce i benefity, které mu umožňují si mzdu plně užít. „Navíc dlouhodobě platí, že dnes není většího benefitu než mít více času pro sebe a rodinu,“ míní Valent. Dodává, že i zde si zaměstnanci své volné dny rozkládají rovnoměrně v průběhu celého týdne, aby to nenarušilo chod firmy.

Systém čtyři dny práce a tři dny volna se podle Valenta velmi osvědčil a spokojenost zaměstnanců i vedení firmy je maximální. „Díky volnému dni v týdnu si nevyřizujeme soukromé záležitosti v rámci pracovní doby. U nás platí – kdo je v práci, tak pracuje. Úřady, doktory, jakékoli další soukromé záležitosti řešíme ve volném dni,“ připomíná Valent. Stejně tak tento nepracovní den zaměstnanci využívají pro cestování, sport, odpočinek, aktivity s rodinou, dětmi a podobně. I díky volnému dni navíc se podle Valenta mnohým zlepšilo zdraví a kondice.

„Navíc SAB Finance má od zavedení čtyřdenního pracovního týdne v porovnání s historií velmi malou fluktuaci zaměstnanců. Šetříme tak další náklady spojené s náborem nových lidí,“ podotýká Valent. A kratší pracovní týden se pozitivně odrazil i na výkonnosti zaměstnanců. „Nejlépe to potvrzují loňská ekonomická čísla firmy. Dosáhli jsme rekordního zisku i obratu. Vedle toho se podařilo optimalizovat všechny interní procesy, dodržují se termíny, uzavírá se více obchodů. Neplýtváme svým časem, jsme maximálně produktivní,“ shrnuje Valent. Na otázku, zda jim zaměstnanci nezlenivěli, odpovídá, že jednoznačně nikoli. „V takto nastaveném systému to ani nejde, protože víte, že svou práci z pěti dní musíte zvládnout za čtyři,“ připomíná Valent.

Psychoterapeutka Renata Václavková z platformy Hedepy, jež se zaměřuje na online terapie a poskytuje také terapie ve firmách, se na čtyřdenní pracovní týden dívá jako na zdravou možnost zapojení do pracovního procesu lidí křehčích a zranitelnějších, a to i s ohledem na prodlužování důchodového věku.

„Mám také zkušenost s rodiči, kteří si vyjednávají zkrácený pracovní poměr pro lepší skloubení pracovního a rodinného života,“ říká Václavková. Ani podle ní zlenivění zaměstnanců pracujících čtyři dny v týdnu není nijak významná hrozba. „Je známý experiment, že si zaměstnanci mohli během roku brát neomezené množství placených volných dní a do práce chodit nepřestali, dokonce ji odváděli stále stejně poctivě,“ podotýká Václavková.

Diskuse o čtyřdenním pracovním týdnu se ovšem v Česku na vládní úrovni nikdy nezapočala. Oproti tomu například v Belgii loni v listopadu možnost čtyřdenního pracovního týdne oficiálně schválila vláda. Od začátku dubna mají belgičtí zaměstnanci také právo být mimo pracovní dobu offline a bez telefonu. Zaměstnavatelé mohou své lidi kontaktovat mimo pracovní dobu jen ve skutečně neodkladných záležitostech.

