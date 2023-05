Ještě nikdy nebyl o sociální dávky takový zájem. Konkrétně příspěvek na bydlení bralo letos v březnu rekordních 260 tisíc domácností, což je nejvíc za posledních deset let. Meziročně jejich počet stoupl o více než 50 procent. Podobně je to i s přídavkem na děti. Důvodem je, že se kvůli zdražování mnoho lidí „rozhoupalo“ o dávky požádat. Navíc na ně dosáhne více domácností než dříve, a to včetně těch s vyššími příjmy.

