To dnešní mládí. Dorazí do práce na desátou a ve tři odpoledne odchází. Pracují méně a chtějí za to víc peněz. Generace čtyřicátníků a padesátníků naráží na pracovišti na velký problém: nerozumí svým mladším kolegům. Jejich očekávání od pracovního života se totiž výrazně liší. Důsledkem toho se firmy nemohou posouvat dál a mladé zaměstnance mnohdy odradí.

Neporozumění mezi generacemi pozoruje Simona Zábržová, jejíž firma Soulmio nabízí programy péče o duševní zdraví pro firmy. Poslední tři roky má možnost pozorovat, jak mezi sebou fungují jednotlivé generace v prostředí zhruba 250 firem. A ty čím dál častěji její organizaci oslovují s požadavkem na pomoc s porozuměním mladším generacím.