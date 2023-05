Letecké opravny Job Air Technic, sídlící na letišti v Ostravě‑Mošnově, jsou ukázkou toho, že krize může přinést příležitost. Na začátku roku 2020 slavnostně otevřely nový opravárenský hangár a jen pár dní poté vypukla koronavirová pandemie. Letecký průmysl byl ochromen, cestovní ruch přestal ze dne na den prakticky existovat. Job Air Technic ale dokázal na situaci zareagovat a rok 2020 ustál.

Vděčil za to dvěma hlavním faktorům – flexibilitě a příhodným umístěním opraven. Když byl například problém kvůli lockdownům a povinnosti karantén dopravit letadlo k údržbě, realizovaly opravny přesun netradičně. Posádka přistála na letišti v Mošnově, kde si stroj opravny převzaly, a ihned mohla odletět připraveným byznysjetem zpět. Díky tomuto elegantnímu řešení do karantény nemusela.

A příhodné umístění? Ostravské letiště není příliš využívané a díky vstřícnému postoji jeho managementu mohly opravny nabízet operátorům i leasingovým společnostem možnost parkování letadel. Když letadlo stojí, potřebuje také údržbu podle přesně daného harmonogramu. Navíc, když je uzemnění letadla delší než půl roku, vyžaduje před opětovným zprovozněním poměrně náročnou údržbu.

„Samozřejmě jsme po začátku pandemie, kdy nikdo nevěděl, jak dlouho bude trvat, a trh prakticky ze dne na den zamrznul, nevěděli, co bude. Brzy jsme ale začali zjišťovat možnosti, jak přes ztížené podmínky pokračovat v práci. Například v parkovacím módu u nás byly více než čtyři desítky letadel. Vyčlenili jsme tým mechaniků, který se o ně staral,“ připomíná Vladimír Stulančák, generální ředitel Job Air Technic.

Job Air Technic se nyní specializuje na údržbu A320 FAM a B 737.Zd Foto: CSG

Maximální flexibility museli v Job Air Technic využít také po rozvolnění vládních opatření. Většina provozovatelů, jejichž letouny byly v parkovacím módu, s nimi totiž chtěla pokud možno okamžitě vzlétnout a odletět. Na to pochopitelně kapacita opraven nestačila, a tak následovalo složité vyjednávání.

Sedm let růstu v holdingu Czechoslovak Group

Dnes už je koronavirová krize pryč, přicházejí ale další výzvy: konflikt na Ukrajině, ceny vstupů, nedostatek leteckých mechaniků na pracovním trhu. Se všemi se ale opravny zvládají vyrovnat a loni vygenerovaly obrat ve výši 879 milionů korun, nejvíce od roku, kdy je ovládl holding Czechoslovak Group. Pro srovnání: v té době Job Air Technic zaměstnával přes dvě stě lidí, dnes prakticky dvojnásobek.

Czechoslovak Group získal mošnovské letecké opravny v roce 2016. Byly v insolvenci, do níž se dostaly kvůli potížím s výstavbou hangáru. Tato stavba ovšem v důsledku umožnila budoucí rozvoj, protože od roku 2008, kdy byl dokončen, mohla firma, která byla založena v roce 1993 a zaměřovala se na opravy menších strojů Let410 a později Saab 340, udržovat letouny Boeing 737 a o pár let později i Airbus A320.

Již v době vstupu Job Air Technic do holdingu byl na stole projekt druhého opravárenského hangáru, který byl v roce 2020 otevřen a kromě navýšení kapacity o další dvě letadla v údržbě poskytl tolik potřebné dílenské a skladovací zázemí. Od roku 2019, kdy otěže ve firmě převzal její současný generální ředitel Vladimír Stulančák, je na trajektorii růstu, kterou nepřerušil ani covid a útlum v leteckém průmyslu. Dnes je Job Air Technic servisní společnost specializující se na těžkou a traťovou údržbu úzkotrupých letadel, jako jsou A320 FAM (CEO, NEO) a B 737 (CL, NG, MAX).

„Mým cílem je, aby byl Job Air Technic jedním z lídrů v oblasti opravy a údržby a poskytoval vysoce komplexní a kvalitní služby na jednom místě. V současné době využíváme mnoho externích dodavatelů pro služby, které by mohly jít přímo k nám. Stále jsme ve fázi růstu – v některých oblastech jen doháníme konkurenci, v jiných jsme lepší. Ale my si zachováváme otevřenou mysl, chceme se učit a postupovat, a co je nejdůležitější, chceme,“ popisuje Vladimír Stulančák svůj recept na úspěch.

Neustálé rozšiřování služeb

Když Vladimír Stulančák do společnosti nastupoval, fungovaly v Job Air Technic dvě výrobní linky, dnes jich je pět a díky vysoké flexibilitě se mohou věnovat údržbě až osmi letadel současně. Ročně opravnami projde více než sto letadel. Firma se zaměřuje na těžkou údržbu, často spjatou se změnou provozovatele stroje, proto z hangáru může vyjet zcela jinak vyhlížející stroj, než do něj zajel.

Firma se snaží poskytovat stále bohatší nabídku služeb. Například začala sama vyrábět určité komponenty ve své kompozitové dílně a usiluje o získání možnosti zahájit opravy komponentů s vysokou přidanou hodnotou, například leteckých motorů. Vedle toho se v minulém roce stala plně schválenou vzdělávací organizací podle EASA Part 147, může tedy poskytovat třetím stranám kompletní typový výcvik pro Boeing 737NG a Airbus A320 Family.

Opravny také neustále rozšiřují portfolio svých zákazníků. Jsou schváleným dodavatelem služeb Airbusu, díky čemuž získává letouny přímo od výrobce a může je předávat zákazníkům. Získala též oprávnění na údržbu letounů Boeing 737 MAX. Velkou událostí byla uzavřená smlouva s Ryanairem na celou zimní sezonu. Loni na podzim společnost podepsala sedmiletý kontrakt s Ministerstvem obrany ČR na údržbu vládních letounů Airbus A‑319CJ, což je velice významná a prestižní referenční zakázka.

Zaměstnavatel roku

Společnost Job Air Technic se dlouhodobě potýká s nedostatkem leteckých mechaniků, kterých celosvětově schází několik desítek tisíc. Také proto v jejích hangárech pracují lidé z více než desítky zemí. Třetí nejpočetnější národností jsou Filipínci, které firma získala aktivním náborem v této zemi. Pracovníky si také vychovává: podporuje obory letecký mechanik jak v Ostravě, tak v Žilině. Studenti v opravnách absolvují praxi a mají možnost zde získat po absolvování zaměstnání.

Pracovníky se firma snaží udržet nejen výší mzdy, ale také širokou škálou finančních i nefinančních benefitů. Také díky tomu se v roce 2022 stal Job Air Technic zaměstnavatelem roku v Moravskoslezském kraji. „Víme, že benefity a mzdy nejsou jedinými nástroji k motivaci lidí. Pravidelně komunikujeme se zaměstnanci, abychom zajistili, že rostou společně se společností a zůstávají u nás na delší období. Dáváme pracovníkům příležitost vyjádřit svůj názor, účastnit se růstu firmy a růst v kariéře,“ říká Lenka Vitásková, HR ředitelka společnosti.

Letecké opravny mají v roce svých 30. narozenin našlápnuto k dalšímu růstu, ať už v podobě výstavby dalšího hangáru, či akvizice jiných opraven. Cíl stát se evropskou jedničkou v segmentu je s tímto přístupem dosažitelný.

Článek vznikl ve spolupráci se společností Czechoslovak Group.

Text nevyjadřuje názor redakce.