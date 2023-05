Vládní úsporný balíček by měl být jen začátek cesty, jak ozdravit Česko. Aspoň tak to tvrdili experti po nedávném oznámení daňových změn a dalších kroků vlády Petra Fialy (ODS). HN zjišťovaly, které zásadní předlohy má Fialův kabinet do konce tohoto volebního období před sebou – jde o proměnu českého školství, místních samospráv nebo snižování počtu úředníků. Za formalitu ale nelze považovat ani schvalování úsporného balíčku – vládu čeká boj o to, v jaké finální podobě projde parlamentem.

Jednou ze změn, po které odborníci volají nejvíc, je reforma místních samospráv a s tím související možná redukce počtu obcí. Byť věc spadá do gesce ministra vnitra Víta Rakušana, který jako předseda Starostů a nezávislých počet obcí snižovat nechce, otevření této možnosti vláda podle informací HN opatrně chystá.