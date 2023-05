Na fotce vypadal sympaticky, stejně jako ona se zájmem „svajpnul“ doprava a aplikace je propojila. Vyměnili si pár zpráv, přeskočila jiskra. Tak se domluvili, že půjdou na rande a… znovu o něm slyšela až za dva roky, když jí napsal, jestli to pořád platí. Bizarní zážitky ze seznamovacích aplikací si třiatřicetiletá Petra z Prahy ukládá do speciální složky. „Občas je mi samotné smutno. Ale pak si projdu tuhle složku a řeknu si: jsem single a je to v pohodě,“ říká.

Tvůrci romantických komedií nás po léta přesvědčují, že i starý mládenec z Londýna může ve svém špatně prosperujícím knihkupectví potkat hollywoodskou superstar a žít s ní šťastně až do smrti. Zkušenosti singles ale ukazují, že v reálu bývá hledání partnera mnohem pracnější a o poznání méně romantické. „Seznamování samozřejmě není úplně jednoduché, nikdo mi to nezávidí,“ podotýká Petra.