Poslední průzkumy jim dávají slušnou šanci na vstup do sněmovny a s odbory jednají o vyhlášení generální stávky. Sociální demokraté mají za necelé tři týdny v Plzni volební sjezd, na němž si zvolí nové vedení. A straníci po letech porážek cítí, že by se ČSSD mohla zvednout. „Preference nám povyskočily, nálada se zlepšila,“ říká předseda strany Michal Šmarda s odkazem na květnový průzkumu agentury Kantar, podle kterého by ČSSD volilo 5,5 procenta lidí. Šmarda má přitom brzy oznámit, zda bude pozici obhajovat. Vyzývatele už má, je jím dlouholetý starosta Brna-Líšně a současný místopředseda strany Břetislav Štefan.

Zbývá vám ještě 80 % článku Předplatné za 40 Kč na 4 týdny První měsíc za 40 Kč, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 40 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se