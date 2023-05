Za uplynulé tři roky skončily v Česku více než dvě stovky cestovních kanceláří a podle odborníků další stovky v následujících letech ještě zaniknou. Důvodem jsou nejen následky pandemie koronaviru, kdy se řada z nich dostala do problémů s cash flow. Do potíží se dostaly i kvůli zpřísněným podmínkám pojištění proti úpadku, bez kterého v Česku nemohou podnikat. A v neposlední řadě je drtí také výrazná konkurence.

Tuzemští experti na cestovní ruch se tak domnívají, že do budoucna se trh značně zkonsoliduje. Kromě čtyř až pěti velkých cestovních kanceláří budou na trhu existovat ještě nižší stovky specializovaných firem pořádajících poznávací zájezdy s kvalifikovanými průvodci. Anebo ty, které klienty vyváží například za sportovními zážitky. Problém uživit se naopak budou mít kanceláře s omezenou nabídkou, které prodávají řadu let autobusové zájezdy do stále stejných destinací a hotelů.