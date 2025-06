Většina dnešních cestovních kanceláří mi připomíná muzikanty na Titanicu. Hudba zní, klienti stále ještě tleskají, ale náraz do ledovce v podobě raketového nástupu umělé inteligence už přišel – kdo se rychle nepřesune na záchranný člun jménem inovace, půjde ke dnu.

ChatGPT, Grok a další umí dnes velmi dobře vygenerovat základní itinerář dovolené, doporučit destinace na základě preferencí či vybrat zajímavé restaurace. Během pár okamžiků vyřešíte to, co běžným cestovkám trvá hodiny či dny.

Dokáže ale umělá inteligence nahradit úplně vše? I když se AI snaží chovat a rozhodovat stále více jako člověk, pořád jí chybí empatie, intuice, kontext a zejména lidskost. Ve chvíli, kdy chcete cestu naplánovat do detailu a podle svých preferencí, potřebujete někoho, kdo vás zná. Kdo dokáže cestu zasadit do kontextu. Kdo kurátoruje. ChatGPT zvládne udělat seznam luxusních hotelů v Toskánsku. Ale už vám neřekne, z jakého pokoje je nejlepší výhled na západ slunce nad vinicemi, že vedlejší vila je moc blízko bazénu a budete tam slyšet dětský křik. Nezařídí vám, že na hotelovém pokoji najdete výjimečnou láhev Chianti, protože generální manažer ví, že pro něj máte slabost. Od AI nepocítíte opravdovou starost o to, aby vše proběhlo k vaší plné spokojenosti.

Největší přidaná hodnota skutečně dobrých travel designerů je znalost produktu a klienta do posledního detailu. Teprve poté lze udělat tu magii, zafunguje onen lidský faktor, který z žádného AI modelu nevytlučete. Empatie. Instinkt. Vztah.

Dovolená nejen v Česku Stáhněte si přílohu v PDF

To neznamená jen „být milí“. Znamená to rozpoznat mezi řádky, co klient opravdu potřebuje. Kdy říct „ne“. Kdy poradit jinou variantu. Kdy upozornit na drobnost, která udělá celou dovolenou lepší. A samozřejmě: dobrý travel designer má přístup k exkluzivním produktům a zážitkům, které nejsou veřejně k mání. K AI se dnes dostanou prakticky všichni. K osobním vztahům a exkluzivitě jen hrstka.

AI není hrozba, ale nevyhnutelný nástroj, který nelze ignorovat. Většina lidí ji dnes používá jen velmi povrchově, mimo jiné na chytré vyhledávání a jednoduché úkoly. Ale nepřemýšlejme o AI jako o hračce na editaci marketingových textů nebo generování generické grafiky. Její skutečná síla je v transformování a zefektivňování interních procesů. Od automatizace rutinních činností po využití agentních systémů, které převezmou část back office agendy a uvolní lidské kapacity a jejich kreativitu pro jiné, důležitější činnosti. Kdo tento potenciál správně pochopí a využije, získá náskok. Opravdu velký náskok.

AI nebude znamenat konec cestovních kanceláří. Způsobí jen přeorání trhu, při kterém zmizí střed. Masovka. Papírové brožury. Generická nabídka. Přežijí a posílí pouze ti, kteří si svou práci dokážou obhájit a klientům přinést skutečnou přidanou hodnotu. Když správně propojíme to nejlepší z AI s tím nejcennějším z naší krásné profese – znalostí, empatií, kurátorstvím – nečeká nás konec, ale vzrušující začátek. Je čas vyskočit z Titanicu a začít stavět novou superjachtu.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Dovolená nejen v Česku.