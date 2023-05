Překvapivá otočka čínské vlády v přístupu ke covidové epidemii byla jednou z velmi pozitivních zpráv konce minulého roku. Nejtvrdší restrikce se proměnily v naprosté uvolnění a ukončení testování. Covid tak zmizel ze stránek světových médií, která už řešila jiné problémy. Zároveň tento okamžik výrazně přispěl k růstu akcií, neboť zavládl velký optimismus ohledně růstu ekonomiky v Číně, Evropě i jinde ve světě. Jaká je situace nyní?

Čínská ekonomika v prvním čtvrtletí předvedla solidní růst, načež začala ztrácet tempo. Slabším růstem za poslední měsíc stihly překvapit maloobchodní tržby, průmyslová výroba a především dovoz. Propadly zisky v průmyslu a průzkumy mezi podniky naznačují obrat tohoto sektoru směrem dolů. Problémový realitní trh se podařilo stabilizovat, ale zatím nic víc, takže zůstává brzdou. Ačkoli může jít o momentální zaváhání, ani prognózy pro další kvartály nepočítají s další akcelerací ekonomiky.

Akcie v Číně letos také zrovna nezáří. Burza v Šanghaji v květnu stihla spadnout zpět na hodnoty z ledna a Hongkong, jenž letos vytrvale klesal, je už v minusu. Čínské technologické giganty jako Alibaba, Tencent nebo Baidu se nechytily svých amerických protějšků a nepomáhá jim ani všudypřítomná AI mánie. Úspěchy tyto firmy sbíraly zkraje roku, potom už převládl pokles. Také hodnota čínské měny od ledna vytrvale padá.

Co se na počátku zdálo jako silný růstový faktor, nyní vypadá spíše jako berlička pro tehdy rychle sílící optimismus. Záhy po přelomu roku Čína z titulků zmizela a na její otevírání si málokdo vzpomene. Západní finanční trhy si však dokázaly mezitím najít několik jiných berliček, takže to pro ně není příliš důležité.

Čína stále hraje velmi důležitou roli, ale jinou, než se zdálo před půl rokem. Tamní poptávka možná není tak dynamická, ale právě díky tomu drží dole domácí inflaci a nešponuje ceny komodit po světě směrem vzhůru. Proto i v západním světě do značné míry odezněl nákladový tlak na inflaci. Na druhé straně to ovšem Čína kompenzuje tím, že se čím dál víc staví do role konkurenta západních ekonomik.