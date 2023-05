České firmy (čest výjimkám) nechtějí zaměstnávat lidi nad padesát let. Kult mládí prorostl firemní personalistikou tak dokonale, že ten, kdo přijde kolem padesátky o práci, má problém sehnat novou. Ať jsou důvody odmítání při pohovorech jakkoli košatě rozepsané, dají se zpravidla shrnout do sloganu: „Vrať se do hrobu!“ A tak se z věkové skupiny 50 plus rekrutuje v Česku celá třetina nezaměstnaných a situace se stále zhoršuje.

Autor této glosy přiznává, že je ve střetu zájmů, protože mu je 53 let. Ale stejně si troufne autoritativně říci, že to, co sledujeme, je naprosto krátkozraká zaměstnanecká politika. A že čím dřív firmy toto juvenilní mentální nastavení – třebas i za pomoci státu – překonají, tím lépe pro ně i pro společnost.