Byl by to zdánlivě banální rodinný spor. Kdyby v něm nešlo o majetek po jednom z nejznámějších tuzemských scenáristů Otovi Hofmanovi, který vymyslel Pana Tau, Návštěvníky či Chobotnice z II. patra. A tím majetkem nebyl donedávna prakticky neznámý obraz jednoho z nejvýraznějších českých avantgardních malířů Jana Zrzavého, který může mít hodnotu desítek milionů korun. V případu navíc figuroval investiční fond Pro arte miliardáře Libora Winklera, jenž chtěl uvedený obraz vyvézt na výstavu do zahraničí, ale policie mu jej před osmi lety zabavila jako kradený.

Kvůli tomu, že se podílely na prodeji uvedeného obrazu, soud tento čtvrtek pravomocně potrestal dvě scenáristovy vnučky – Irenu Hofmannovou a Kristýnu Molíkovou. Každé z nich udělil dvouletý podmíněný trest vězení.