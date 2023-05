Turecké prezidentské volby byly nejdůležitější politickou událostí Evropy a přilehlých končin v první polovině tohoto roku svým dopadem nejen na Turecko, ale i na celý region včetně ruské agrese na Ukrajině. Na dalších pět let si v nich zajistil místo v čele země dosavadní prezident Recep Tayyip Erdogan. Pokud se devětašedesátiletý politik, který měl v kampani zdravotní problémy, dočká konce mandátu, bude zemi vládnout čtvrt století. Zakladatele moderního Turecka, Atatürka, už překonal tím, že v čele země stojí dvacet let.

Volby ale byly důležité nejen pro Turky samotné, nýbrž i pro turecké sousedy a spojence, mezi něž se počítá i Česká republika, jejíž objem obchodu s Tureckem od roku 2018 stoupl o čtvrtinu. Je proto potřeba si říct, co dalších pět let autokratického vládce Erdogana v čele pětaosmdesátimilionové země na pomezí Evropy a Asie znamená. Jisté je zatím v zásadě jen to, že převládá řada nejistot.