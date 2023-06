Fosilní paliva má nejen podle evropských plánů nahradit elektřina. Samozřejmě taková, která je vyrobená z bezemisních zdrojů, ať už jde o slunce, vítr nebo třeba jádro. Bez ohledu na otázku, zda je možné tolik zelené elektřiny vůbec vyprodukovat, to s sebou nese i potřebu masivních investic do energetické infrastruktury. Na rozdíl od uhlí, ropy či plynu se totiž elektřina jen obtížně skladuje. „Pokud to neuděláme nyní, bude to ještě dražší,“ říká v rozhovoru pro HN Matthias Rebellius. Člen představenstva globálního průmyslového a technologického obra Siemens zodpovídá v koncernu za „chytrou infrastrukturu“. Siemens očekává, že právě oblast digitalizace energetiky, ve které je skupina hodně aktivní, bude v následujících letech prudce růst.

Podíl obnovitelných zdrojů má podle plánů Evropské komise do roku 2030 vzrůst až na 45 procent, což s sebou nese masivní nároky na rozvoj energetické infrastruktury. Jaká jsou ta nejdůležitější opatření, která je třeba realizovat?

Uskutečnění energetické transformace v Evropě v prvé řadě vyžaduje masivní rozvoj obnovitelných zdrojů. To se v praxi projevuje především ve výstavbě větrných parků v Severním moři. Výstavba se však musí zrychlit, což znamená hlavně zrychlení povolovacích procesů. Intenzivní výstavba zdrojů vyžaduje samozřejmě také intenzivní výstavbu elektrického vedení ze severu na jih a ze západu na východ kontinentu i masivní investice do přenosových soustav a distribučních sítí. To je samozřejmě zvlášť důležité i pro Česko.