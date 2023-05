Zní to jako politický vtip. Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) podnikne inspekční cestu do Česka, aby zjistila, jaké hodnoty reálně zastává hnutí ANO, které je členem jejich formace. Každý, kdo o české politice něco ví, jim přitom může zfleku odpovědět, že si ALDE může zkoumání ušetřit. ANO totiž žádné hodnoty nemá. Jednou tak, podruhé onak, jak se to zrovna hodí.

Na druhou stranu ale není možné popřít, že v aktuálních posunech v hnutí ANO se ukrývá něco, co je pro Česko a možná i pro Evropu velmi nebezpečné.