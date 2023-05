Proti Andreji Babišovi (ANO) se mezi evropskými liberály postavili ti, na které sám nejvíc spoléhal: regionální politici. Kritické prohlášení na jeho adresu iniciovali Maďaři spolu se slovenskými, polskými nebo rakouskými politiky. Strany z těchto zemí patřící pod Alianci liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE), jíž je hnutí ANO členem, popudila Babišova účast na konferenci národoveckých partají v Budapešti. Tu počátkem května hostil maďarský premiér Viktor Orbán.

Předseda hnutí ANO tam na pódiu tleskal po boku Orbána a amerických ultrakonzervativců, kteří mimo jiné popírají Darwinovu teorii o vzniku druhů a šíří konspirace. Kongres evropských liberálů kvůli tomu během uplynulého víkendu vyzval vedení ALDE, aby vyslalo do Česka své zástupce na „inspekční cestu“ (fact-finding mission). Ta má ověřit, jestli ANO hájí liberální hodnoty, k nimž se členové ALDE upsali. Samotný Babiš pak nebude zván na akce liberálů.

Babiš sází na maďarského premiéra dlouhodobě. Pozval si ho jako hlavní hvězdu kampaně před sněmovními volbami v roce 2021. Orbána – a sebe – také označil za hlavní hráz proti nelegální migraci v Evropě. Když Maďarsko v létě 2021 schválilo nový zákon namířený proti LGBT lidem, Babiš coby premiér se odmítl připojit ke kritice EU.

Důvod, proč ALDE přišlo s kritikou až nyní, jsou evropské volby, které se budou konat za rok. Liberální strany v Maďarsku, Polsku, Rakousku a jinde čelí na domácí půdě kritice od politické konkurence, že ve svých řadách mají člověka, který napadá jejich vlastní hodnoty.

Stranám, jako je opoziční maďarské Momentum, jeden z iniciátorů prohlášení ALDE o Babišovi, se špatně kritizuje vládní Fidesz, když se papírový liberál Babiš dobrovolně ukazuje na stejném pódiu s jeho předsedou Viktorem Orbánem.

„Respektujeme, že když má někdo vládní odpovědnost, musí udržovat kontakt se všemi šéfy států a vlád EU. Proto jsme se nedistancovali od Babiše, když byl premiérem,“ tvrdí Daniel Berg, místopředseda ALDE a zástupce Momenta. „Jakožto lídr opoziční strany a stále ještě člen ALDE ale nemá jediný důvod ukazovat se na srazu homofobů a autoritářů, který hostil Orbán,“ dodal Berg pro HN.

„Účast na Orbánově konferenci byla poslední kapkou. Pohár trpělivosti s Babišem po aféře s jeho konfliktem zájmů a dalších věcech přetekl,“ dodala Sophie in’t Veldová, nizozemská europoslankyně za stranu D66, která prohlášení proti Babišovi spolupodepsala. In’t Veldová patří mezi hlavní kritiky Orbána mezi západoevropskými politiky a političkami.

„Pokud mluvíme o liberální straně, to znamená svoboda. My máme svobodu a já jsem svobodný člověk a když mě pozvali organizátoři na konferenci do Budapešti, tak jsem se svobodně rozhodl tam jít,“ řekl Babiš ČTK v reakci na kritiku.

„V rámci ALDE iniciativa vznikla z absolutně bezvýznamné, malinké maďarské opoziční strany, která ve svém projevu lhala o mně a vytvořila nějakou rezoluci, která je absolutně nesmyslná,“ dodal. Rezoluci podpořilo ve Stockholmu několik set přítomných členů ALDE z různých států Evropy. Prošla v téměř nezměněné podobě od původního návrhu Maďarů.

Kromě Babišovy sázky na Orbána politici na sjezdu ve Stockholmu zvedli také otázku nové ideologické linie hnutí. Několik účastníků podle informací HN citovalo při debatě o Babišovi rozhovory Karla Havlíčka z poslední doby, v nichž místopředseda ANO a exministr označil hnutí za „konzervativní“.

Jak to s ANO je, by měla zjistit uvedená cesta ALDE do Česka. Dojít by k ní mělo ještě před začátkem letních prázdnin. Euroliberálové budou zkoumat, jak hnutí hlasuje v hodnotových otázkách. Konkrétně je bude zajímat názor poslanců ANO například na Istanbulskou úmluvu (o potírání domácího a sexuálního násilí na ženách) nebo chystané manželství pro všechny.

Poznatky z Česka by pak měly posloužit k rozhodnutí, jak dál s ANO. Rozhodne o tom další sjezd ALDE, který se bude konat po prázdninách. Co když politici zjistí, že ANO stojí za svým předsedou a zakladatelem a sdílí novou konzervativní linii hnutí?

„Výsledek nebudu předjímat. Z mého pohledu je to zatím spíš problém Babiše než celého hnutí. S europoslanci za ANO například velmi dobře spolupracujeme,“ dodal Berg.

ALDE může pozastavit ANO členství nebo uložit dočasné moratorium na účast na liberálních akcích. Kdyby se tak stalo, nebylo by to poprvé. Podobný postup zvolila platforma nedávno v případě švédských Liberálů. Ti jsou členy nynější vládní koalice, která se v parlamentu opírá o podporu krajně pravicové strany.

První dopad víkendového rozhodnutí liberálů na ANO pocítil poslanec Jaroslav Bžoch. Ucházel se o post místopředsedy ALDE, ale neuspěl. „Nebudu se k tomu vyjadřovat. Nejprve si musíme říct v hnutí, jak budeme postupovat,“ reagoval Bžoch na dotaz HN, jak chápe verdikt liberálů.

Sám Babiš pak velmi pravděpodobně nedostane pozvánku na schůzku liberálních lídrů, které předcházejí summitům EU. První se koná za měsíc, 29. června v Bruselu.

Na liberálních summitech se potkávají stávající lídři EU za tuto politickou rodinu spolu s dalšími, tedy nyní francouzský prezident Emmanuel Macron, nizozemský premiér Mark Rutte nebo estonská premiérka Kaja Kallasová. Babiš na ně pravidelně jezdil jak v roli premiéra, tak i nyní, kdy je v opozici.