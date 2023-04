Devět let je Dita Charanzová jednou z hlavních tváří hnutí ANO v Evropském parlamentu. Vypracovala se do pozice místopředsedkyně této instituce a je pravidelně řazena mezi její nejvlivnější členky. Svým liberálním založením ale názorově zdaleka ne vždy souzní s předsedou ANO Andrejem Babišem. A dost možná má před sebou posledních čtrnáct měsíců ve funkci. Podle informací HN zvažuje, že do eurovoleb příští rok nepůjde. V hnutí ANO už se mluví také o její možné náhradě: může jí být bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Ta potvrzuje, že má zájem kandidovat.

