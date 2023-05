Když o víkendu hodně svítí slunce nebo fouká vítr, továrny stojí a kancelářské budovy jsou prázdné, výrazně narůstá produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů, kterou nemá kdo spotřebovat. Výsledek? Ceny elektřiny na energetických burzách padají do záporu. V poslední době to není nic neobvyklého – dělo se to na Nový rok, na Velikonoční pondělí a o některých víkendech. Ten poslední ale hloubkou propadu překvapil i zkušené obchodníky.

