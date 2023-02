Je to jen pár dní, co ministerstvo průmyslu oznámilo záměr poskytnout provozovateli přenosové soustavy ČEPS mimořádnou dotaci 22,7 miliardy korun. Většina z peněz má jít na zajištění takzvaných systémových služeb, tedy nákupu elektřiny na vyrovnávání elektrické sítě. Na to v minulosti padlo obvykle kolem sedmi miliard korun ročně, v souvislosti se skokovým zdražením elektřiny v loňském roce však výrazně vzrostl i tento náklad, který by se bez zásahu státu plně promítl do koncové ceny a ještě více zdražil elektřinu odběratelům.

Je však otázkou, zda by růst nákladů musel být opravdu tak vysoký. ČEPS nakupuje regulační elektřinu obvykle na základě výběrových řízení u tuzemských dodavatelů, typově provozovatelů flexibilních uhelných a plynových zdrojů. Energetický regulační úřad ovšem už loni poukázal na to, že konkurence v tomto segmentu je omezená a že cena za systémové služby roste výrazněji než za elektřinu na volném trhu. To nově potvrzují i zkušenosti ČEPS po otevření trhu dodávkám ze zahraničí v polovině loňského roku.