Hnutí ANO slibuje levnější a často i snadnější život. Náklady státního rozpočtu či veřejných rozpočtů ale zatajuje nebo bagatelizuje. Slibuje rychlé změny a brzké efekty a nejinak tomu bylo i v rozhovoru HN se stínovým premiérem hnutí Karlem Havlíčkem – zestátníme ČEZ, zlevníme energie a nakopneme tak průmysl. Mimoto Andrej Babiš už dříve mluvil o zlevnění elektřiny pro domácnosti na 60 eur/MWh, tedy cca na podporované úrovně ve Francii a na Slovensku.
Trh hned následující den nereagoval na vyjádření Havlíčka ani růstem kurzu, ani objemu. Naopak, obojí kleslo pod průměr posledních 30 kalendářních dní. Trh už těmto vyjádřením totiž přestal věnovat pozornost. Slova lídrů hnutí ANO jsou už zkonzumovaná a opravdu nejsou kurzotvorná.
Cíl favorita voleb je ale na stole, a proto je velmi žádoucí si jeho záměry rozebrat.
Co se dočtete dál
- Jak trh reagoval na vyjádření Karla Havlíčka.
- Jaké jsou tržní ceny plynu a elektřiny pro roky 2026–2027 v EU a ČR.
- Kolik procent výdajů domácnosti a senioři utrácejí za elektřinu a jaké jsou reálné úspory.
