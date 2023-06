Vypínání domácích fotovoltaických elektráren pod hrozbou „pokut“ za dodávky energie do sítě je něco, co by začínající solárník na konci května nečekal. Ale pro spoustu majitelů elektráren to byla realita. Přebytek vyráběné elektřiny díky extra slunnému období děsil lidi, kteří prodávají a nakupují elektřinu na burze.

Záporné ceny elektřiny jsou vždy zajímavé, protože většinou jsme za energie zvyklí platit jen při odběru. Pro nás to byl důvod podívat se ještě jednou na to, jak je to s výhodností nákupů a prodeje elektřiny za spotové ceny. Tentokrát jsme se zeptali společnosti ČEZ na budoucnost virtuálních baterií a také se probrali spoustou dat o cenách elektřiny za posledních pět let. A máme zajímavé výsledky i nový plán do budoucnosti.