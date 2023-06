Jan Zahradil odchází z čela europoslanecké frakce ODS a nebude kandidovat v příštích volbách do europarlamentu. Na první pohled to vypadá jako drobnost pro politické fajnšmekry, ale nemylme se. Zahradil je výrazná postava, která je, vzhledem ke svým pročínským politickým názorům, trnem v oku koaličních partnerů ODS. Jeho odchod z čela europoslaneckého klubu znamená, že automaticky mizí i z nejužšího vedení nejsilnější vládní strany. A lze ho tak interpretovat jako vstřícný krok ODS vůči partnerům v koalici Spolu. A to i s perspektivou společné kandidátky v eurovolbách, které se konají už za rok.

