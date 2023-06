Co bude znamenat konec Petra Dvořáka v čele České televize a jeho nahrazení Janem Součkem? Z jedné strany se dá na výsledek volby nového ředitele ČT pohlížet jako na vítězství antiveřejnoprávní lobby. Přibližně v tom smyslu, jak to napsal analytik Vratislav Dostál, který byl v minulosti členem Rady ČT: „Co započala Hana Lipovská, dokončili radní v čele s Pavlem Matochou a Petrem Šafaříkem. Kdybych to měl s jistou nadsázkou převést do politické roviny, je to takto: Za Dvořákem stály STAN a TOP 09, za Součkem aliance složená z ODS, ANO, SPD a Pirátů. Lidovci byli někde mezi.“

Dvořáka tedy odstranily převážně ty politické síly, kterým leží silná televize veřejné služby s ostrou publicistikou v žaludku.