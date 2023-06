Vypadají pěkně, na číselníku mají historický název Škoda a uprostřed buď „embéčko“ neboli 1000 MB, nebo slavné „erko“ – kupé 110 R. Kdo má v garáži škodováckého veterána, nadskočí radostí, že by mu k němu na zápěstí pěkně ladily staré československé primky.

„Jsou to fejky, hodinky, které mají nalákat hejly. Staví se snad údajně někde v Polsku, a to tak, aby vypadaly autenticky. Ve skutečnosti je ale ELTON nikdy nevyráběl, je to výmysl,“ chladí nadšení nezkušených sběratelů nad lákavými hodinkami v internetové bazarové inzerci Libor Hovorka, mezi „primkaři“ nejrespektovanější osoba. Konstruktér, který pracoval ve firmě ELTON (dříve Chronotechna) v Novém Městě nad Metují dlouhou řadu let, a především autor tlusté zlaté knihy, kterou sběratelé a milovníci tuzemské hodinářské značky nenazvou jinak než „Prim bible“. V obsáhlé monografii je vyfoceno 99 procent modelů, které se v novoměstské továrně vyráběly. V inzerci na hodinky a ve specializovaných fórech se na ni sběratelé často odkazují.