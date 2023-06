Až 40 tisíc lidí by mělo dorazit na letošní ročník jednoho z největších hudebních festivalů, Rock for People, který ve čtvrtek začíná v Hradci Králové. Akce, která má letos rekordní rozpočet téměř 200 milionů korun, se snaží o co největší...

8. 6. 2023 ▪ 3 min. čtení