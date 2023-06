Rusko vylepšuje své starší zbraně, které následně nasazuje do bojů během své agrese na Ukrajině, pomocí nových komponentů. Těch se mu však velice nedostává. USA, Evropa a Japonsko zakázaly vyvážet do Ruska všechno, co by případně mohlo využít pro...

13. 6. 2023 ▪ 3 min. čtení