Orientace na jádro je z politického hlediska jasnou volbou. Podle dlouhodobého šetření Centra pro výzkum veřejného mínění je mezi českou veřejností podpora jaderné energetiky nejvyšší za posledních deset let. Nadpoloviční většina občanů si myslí, že by se podíl jádra na výrobě elektřiny měl do budoucna zvyšovat. Jeho podporou tak politici prakticky nemají co ztratit.

Sázka na jádro navíc z pohledu části veřejnosti i průmyslu zdánlivě umožňuje „snadné“ řešení energetické transformace, aniž bychom se například museli zabývat další integrací obnovitelných zdrojů nebo snižováním spotřeby se všemi dopady a náklady, které to přináší.