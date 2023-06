Před sto dvaceti lety slavili Američané „den daňové svobody“ ještě v lednu. Tedy spíš mohli slavit, protože samotný koncept rozdělit kalendářní rok do dvou období, přičemž v tom prvním vydělávají lidé na pokrytí útrat vlády a teprve zbytek roku na sebe, se zrodil až po druhé světové válce. Ta totiž vyhnala státní výdaje, dluhy a také daně (na počátku století ještě federální zdanění příjmů ani neexistovalo) na dosud nepředstavitelnou úroveň.

Pracovat na stát do března, to už se mnohým zdálo jako příliš. Ovšem co mají říkat Češi, kteří se dne daňové svobody dočkají až tento týden. Navíc statistika vycházející z odvedených daní či ze státních výdajů neříká celou krutou pravdu.