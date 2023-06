Člověk, který chce žít dlouho a být v dobré kondici, by měl sportovat. To není nic nového. Vědci i lékaři ale zjišťují, že nestačí jen vytrvalostní sporty jako třeba běh. Velkou roli pro lidské zdraví hrají i svaly. A to zejména v pozdějším věku....

9. 6. 2023 ▪ 3 min. čtení