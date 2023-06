Přes 70 procent české veřejnosti se shodne na tom, že je třeba v brzké době udělat nějaký výrazný zásah do důchodového systému tak, aby byl udržitelný i do budoucna. Ukázal to výzkum společnosti Kantar pro Českou televizi. Lidé se už ale neshodnou,...

11. 6. 2023 ▪ 2 min. čtení