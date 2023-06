Co dokážou rozsáhlé lesní požáry, sledovali Češi dlouho spíše ve zprávách ze světa. To, jak dokáže planoucí les ohrožovat okolí a jak dým může putovat i stovky kilometrů, už ale zažilo i Česko. Loňský – dosud největší – požár v Národním parku České Švýcarsko trval dlouhé týdny, sežehl přes tisíc hektarů plochy a byl cítit i na vzdálených místech země. Letos chce proto správa parku riziku lesních požárů předcházet důkladněji. A být připravenější i na chvíli, kdy by i přes preventivní opatření plameny vyšlehly. Kolem sousedních vsí proto kácí suché stromy, sází místo nich listnaté a strážci parku po lese rozmísťují kontejnery s vodou a stávající nádrže naplňují. Získali také vlastní hasicí techniku.

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 40 Kč na 4 týdny První měsíc za 40 Kč, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 40 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se