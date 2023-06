Ve svých 37 letech se řidič tramvaje Gabriel Polyak nechal přeoperovat na ženu. Jako Diana Polyáková ale brzo došla k tomu, že to byla chyba. Od zákroku, který proběhl před 17 lety, je kvůli zdravotním problémům v invalidním důchodu. Viní z toho své lékaře, na které se obrátila poté, co se nečekaně zamilovala do jiného muže. Lékaři prý určili špatnou diagnózu a přeměnu jí neměli vůbec doporučit. Proto je zažalovala a chce po nich odškodné skoro 20 milionů korun. Podobných příběhů, kdy lidé litují své přeměny pohlaví, se v poslední době objevuje víc.

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 40 Kč na 4 týdny První měsíc za 40 Kč, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 40 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se