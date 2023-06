Německá strojírenská firma Siemens bude investovat do nové továrny v Singapuru a zvažuje další továrny v Indonésii, Vietnamu a Thajsku. Chce snížit svoji závislost na Číně. Americký Intel zase oznámil několikamiliardovou investici do polovodičové továrny u polské Vratislavi a plánuje další továrnu v Německu. Firmy z celého světa si loni pořídily v Evropě o 29 procent víc továren než o rok dříve. Tohle všechno jsou projevy odpoutávání se od čínské ekonomiky. Vlivy jsou politické i ekonomické a jedním z nich je snaha Evropské unie snížit svoji hospodářskou závislost na Číně.

Rétoricky by to evropským politikům celkem šlo, v praxi je to už poněkud složitější. Lekce, kterou si Evropa odnesla z pandemie, je, že si kvůli bezpečí vlastních občanů nemůže dovolit být tolik závislá na autoritářském režimu, který jakoukoli výhodu oproti demokraciím náležitě využije propagandisticky i byznysově. Vzpomeňme, jak čínský velvyslanec donutil tehdejšího českého premiéra Andreje Babiše a velkou část vlády oficiálně vítat první letadlo s rouškami a dalšími ochrannými pomůckami.