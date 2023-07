Kapitáni lodí čelí na moři mnoha nebezpečím. Bouřím, mělčinám, pirátům, a dokonce kontejnerům. Objem námořní přepravy narostl do takové míry, že nejvytíženější trasy jsou už „zamořeny“ více než 25 tisíci kontejnerů, píše německý časopis Der Spiegel. Většina spočívá na mořském dně, což vyvolává obavy ekologů. Některé však zůstávají na hladině, a to i celé měsíce. To platí zvláště pro chladírenské kontejnery, jež mají silnou izolační vrstvu a voda se do nich dostává jen pozvolna. Hlavně menší plavidlo, které se s nimi srazí, si může prorazit bok a jít ke dnu.

