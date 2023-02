Jeřáby na největším terminálu v Česku kmitají, zvedají plechové kontejnery z vlaků a přemísťují je po jeho ploše do těch nejzapadlejších koutů a mezer. Nákladový terminál firmy Metrans v pražské Uhříněvsi je plný kontejnerů zboží tak, že není vidět na jeho konec. Zaplněný je ale pouze pro oči těch, kteří jsou na něm prvně, nikoliv pro Martina Hořínka. „Paráda to tedy není, vždyť jsou volné čtyři koleje,“ krotí provozní ředitel firmy nadšení redaktorů HN při příchodu do zasedací místnosti společnosti. Oknem je z ní vidět na kontejnery, díky nimž se k českým zákazníkům dostává třeba zboží z Číny.

Na nádraží je v době rozhovoru uskladněno zhruba deset tisíc kontejnerů, asi polovina toho, co uvezou ty největší námořní lodě. Do Uhříněvsi by se přitom vešel téměř celý její náklad. Lepší časy, kdy bude terminál plný, jsou ale podle Hořínka zatím v nedohlednu. V rozhovoru pro HN říká, že poklesy v přepravě jsou letos největší za řadu let a minimálně první dva kvartály nebudou pro přepravce dobré. Metrans je přitom největší kontejnerový přepravce ve střední a východní Evropě, který má kromě českých terminálů i překladiště v Maďarsku, Polsku a na Slovensku. Týdně firma vypraví 700 vlaků, které převezou desítky tisíc kontejnerů.