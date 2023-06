Český prezident Petr Pavel přijal delegaci novozélandských ragbistů. Je to lehce bizarní zpráva, ale smysl dává. Uplynulo třicet let od navázání diplomatických vztahů Česka a Nového Zélandu a Novozélanďané při té příležitosti u nás chtěli předvést svůj nejlepší exportní artikl. Tým ragbistů zvaný All Blacks patří stabilně ke světové špičce a je tak nejlepší reklamou na svou zemi.

Což samozřejmě vede k otázce, co by Česko mohlo recipročně poslat jako svou vizitku do novozélandského hlavního města Wellingtonu? Nebo jinak: V čem jsme my (skoro) nejlepší na světě? Tady je drobná rešerše.