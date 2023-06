Takzvaný AI Act, který minulý týden ve čtvrtek schválil Evropský parlament jasnou většinou 499 : 28, změní mnohé. Co do rozsahu činností bude například pro firmy srovnatelný s GDPR. A je tedy dobré říct si, proč byl vlastně přijat a co způsobí.

Jde o „nařízení Evropského parlamentu a rady, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci“ a jeho znění ještě není finální. Nyní teprve přijde vyjednávání, které sjednotí zmíněný návrh Evropského parlamentu s prosincovým návrhem Rady Evropské unie, který byl schválen v rámci českého předsednictví. Ale dost možná ještě do voleb do Evropského parlamentu na jaře 2024 bude nařízení platné.