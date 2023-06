Po pěti měsících dosáhl deficit státního rozpočtu skoro takové výše, jaká byla v plánu za celý rok. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) proto už v půlce června přišel s návrhem úspor, které měly začít platit od července a deficit státních financí měly snížit do konce roku aspoň o 20 miliard korun. Ve středu je měla projednat vláda. Bod se ale na program jednání kabinetu nedostal.

Důvodem je optimistický výhled na plnění státního rozpočtu v červnu. „Rozhodnutí o úsporách na letošní rok padne až po pokladním plnění za první pololetí,“ potvrdil HN mluvčí ministerstva financí Filip Běhal. Podle informací HN by mohl rozpočet dosáhnout snížení schodku v řádech desítek miliard korun. A na konci června by tak mohl být deficit nižší než květnových 271 miliard korun, kdy do vyčerpání ročního schodku scházelo jen 24 miliard.