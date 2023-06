Ve sněmovně by se v první polovině příštího roku měl objevit poslanecký návrh, který zjednoduší danění kryptoměn. „Jeho základem bude to, po čem drobní i větší investoři do kryptoměn v Česku volají nejvíc. Zavedení časového a hodnotového testu, podobně jako je to u akcií,“ řekl HN během středečního jednání uzavřeného podvýboru pro ICT poslanec Jiří Havránek (ODS). Časový test znamená, že po určité době držení daného titulu – v případě akcií jsou to tři roky – je případný zisk osvobozen od daně. Hodnotový test stanoví hodnotu – u akcií je to 100 tisíc korun –, do které zisk opět není třeba danit.

Nyní je u kryptoměn nutné podávat daňové přiznání u jakéhokoliv zisku a jakékoliv transakce. Změnu zástupci kryptoprůmyslu neúspěšně vzývají roky. Nepomohla ani loňská výzva části představitelů ODS jejich ministrovi financí Zbyňku Stanjurovi. Jeho resort zatím podle informací HN na žádné podobné úpravě nepracuje. Přesto jiná jeho aktivita předložení návrhu umožní.