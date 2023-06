Česká ekonomika je v recesi. Vyplývá to z údajů o meziročním poklesu reálného HDP v prvním kvartále letošního roku o 0,4 procenta. Jenže co když je to složitější? Má smysl se spoléhat na ukazatel, který nemá ve fiskálně turbulentní době úplně nejlepší vypovídací schopnost o výkonnosti tuzemského hospodářství? Pojďme si v tom udělat trochu jasno.

K odhadu hrubého domácího produktu (HDP) se používá několik metod, jedna z nich je metoda výrobní. Při jejím použití statistici vycházejí z veličiny zvané hrubá přidaná hodnota (HPH). Pokud k ní přičteme daně z produktů a odečteme dotace na produkty, dostáváme HDP. Rozdíl mezi HDP a HPH tak spočívá jen ve velikosti daní a dotací uvalených na zboží a služby, které se v ekonomice vyprodukují.