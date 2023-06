Uhelná komise, Rada pro zdraví a životní prostředí a Rada vlády pro veřejné investování končí. Ale jen proto, aby je nahradil Výbor pro strategické investice, který má konečně dostat Česko do formy.

Myslí si to alespoň premiér Petr Fiala. Právě on představil nový výbor a jeho činnosti, které prý vyřeší krizi bydlení, chybějící dálnice a vůbec špatnou dopravní infrastrukturu, dále pak energetiku, vzdělání a dalších 895 oblastí, ve kterých tato země vskutku nevzkvétá. A udělá to spolu se stále existující Národní rozpočtovou radou či Národní ekonomickou radou vlády a blíže neurčeným množstvím dalších rad, výborů a komisí.