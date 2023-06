Člověk není jen své tělo. Respektive je mnohem efektivnější v momentě, kdy své tělo rozprostře mezi mnohá jiná těla a vdechne svého ducha do jiných entit. Do jisté míry by se dalo říct, že v tom spočívá naše lidství: že obsazujeme svým duchem – svojí vůlí – okolní hmotu, zvířata i lidi. Proto se organizujeme do firem, proto se sdružujeme do států.

Naše já je mimo naše fyzické já víc, než si uvědomujeme. Jsme Aristotelův „zoon politikon“, bytost společenská, zvíře společné. Jen si spočítejte, kolik věcí vašeho běžného dne byste zvládli sami o sobě – a jak dlouho byste byli živi. Jedinec je jen částí většího zvířete, které se koordinuje jazykem, důvěrou, pravidly a v neposlední řadě penězi.