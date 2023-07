Nízká nezaměstnanost sice nutí firmy k lepšímu zacházení s jejich lidmi, i tak ale inspektorát práce uložil loni za porušení zákona přes tři tisíce pokut. Zaměstnavatelé na nich museli zaplatit celkem 357 milionů korun. Podle generálního inspektora úřadu Rudolfa Hahna se nejvíce kontrol týkalo bezpečnosti na pracovištích. A i když počet smrtelných úrazů dlouhodobě klesá, je podle něj varující, že čím dál častěji u nás umírají v práci cizinci. „Jejich podíl na smrtelných úrazech je dvakrát vyšší, než je jejich zastoupení na pracovním trhu,“ upozorňuje Hahn v rozhovoru pro HN.

Váš úřad před pár dny zveřejnil statistiky týkající se dodržování bezpečnosti práce. A z dat vyplývá, že u nás pomalu klesá úrazovost. Přesto jste ale některá čísla označili jako varovná. V čem spočívají?

Celkový počet pracovních úrazů v České republice byl loni 35 682. To je asi o 700 méně než v předešlém roce. V době mého nástupu na úřad dosahoval jejich počet 60 tisíc. To už je ale skoro 18 let. Vidíme také prudký pokles smrtelné pracovní úrazovosti. Já jsem přišel v době, kdy to číslo bylo 200, loni to bylo 83 plus dalších pět případů eviduje Báňský úřad. Takže situace by se mohla označit za stabilizovanou, i když u žádného smrtelného úrazu nemůžete říct, že jste spokojený. Dokud je jen jeden, tak spokojený nejste. Chci ale poukázat na to, že mezi smrtelně zraněnými lidmi je 17 cizinců. To je asi dvacet procent. A je to neúměrný počet s ohledem na asi desetiprocentní podíl, který mají tito lidé na pracovním trhu. V praxi to znamená, že smrtelná úrazovost je u nich dvakrát vyšší.