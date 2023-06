Představte si, že váš vzhled někdo okomentuje slovy „kříženec velryby a hrocha“. A vaši inteligenci srovná s „myšlenkovými pochody houpacího koně“. A nakonec vás plácne přes zadek s tím, že je to velká zábava.

Jako první vás napadne slovo hulvát. Ano, je to bodyshaming, fatshaming i mindshaming a fyzické obtěžování k tomu, reálně jde prostě o to, že dotyčný nemá co dělat ve společnosti (jakékoliv). Ani nemluvě o tom, že by neměl být pedagogem, kde vůči studentům nemá a ani z pozice své profese nemůže mít rovnocenný vztah.