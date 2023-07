Tématům větší udržitelnosti a ochrany životního prostředí věnují banky v posledních letech obrovskou pozornost. Důvodem je evropská regulace, která je, mimo jiné, definována takzvanými ESG parametry. Ty zjednodušeně řečeno sledují, jak velká je uhlíková stopa podniků nebo třeba jestli kladou v rámci svého fungování dostatečný důraz na rovná práva žen a mužů.

Zatímco banky už mají povinnost tyto údaje v určité podobě reportovat, řadu jejich klientů to do budoucna teprve čeká. I proto finanční domy v Česku investují desítky milionů korun do start-upů, které se specializují na tento momentálně velmi žádaný druh poradenství.