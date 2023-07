Americké akciové indexy rostou a penzijní fondy už zase nestíhají. Index S&P 500 od začátku roku přidal přes 14 procent, dynamické penzijní fondy investující hlavně do akcií zvládly jen polovinu. Na první pohled ohromný rozdíl, na druhý se fondům do jisté míry křivdí. Srovnání s oblíbeným indexem často není férové. Podívali jsme se, jak si penzijní fondy skutečně vedou, do čeho investují a které jsou na tom výkonnostně nejlépe.

