Na silnicích přibývá komerčních řidičů, kteří vozí nejen zákazníky, ale také zásilky, a kvalita taxislužeb opět začíná klesat. „Vidíme to na Západě už několik let a přichází to i do Česka,“ říká spoluzakladatel a výkonný šéf Liftaga Ondřej Krátký s tím, že trh dramaticky narostl a teď ho čeká konsolidace. V rozhovoru pro HN popisuje aktuální stav taxislužeb a online platforem v Česku.

Jak aktuálně vypadá trh s taxislužbami?

V posledních měsících mírně ochladl, lidé více šetří, ale v horizontu posledních deseti let více než čtyřikrát narostl. Vyplývá to z počtu vydaných licencí řidičům a z našich dat uskutečněných jízd, které monitorujeme i u konkurence. Když to zjednoduším, lidé jezdí dramaticky více taxíky než v roce 2013, kdy jsme Liftago rozjížděli, a celý koláč peněz, který se v této službě točí, se zvětšil. Skončilo sice několik menších taxislužeb, ale velkých hráčů přibylo, konsolidují a přetahují se o podíl na trhu. Soukromých aut přitom ve městech dále přibývá, takže taxi rostou spíše na úkor hromadné dopravy.

Opravdu?

Zatím to není moc vidět, protože MHD sama by potřebovala zvyšovat kapacitu s tím, jak přibývá lidí ve velkých městech. Ale politici by měli vědět, že pokud se trend nezmění, tak do pár let nastane například v Praze dopravní kolaps. Řešením je například zpoplatnění vjezdu do města nebo ještě dražší parkování i pro rezidenty. Neříkám, že se mi to líbí, ale je to tak.