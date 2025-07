Pražské letiště letos očekává rekordní rok. Jeho vedení počítá s tím, že odbaví přes 18 milionů cestujících. Rušné léto na ruzyňském letišti je klíčové i pro českou pobočku americké taxislužby Uber. Od září 2023 je zde jediným oficiálním partnerem. Za každého odbaveného cestujícího platí letišti osm korun bez ohledu na to, jestli nasedne do jejich taxíků nebo ne. Na oplátku mu patří výhradní stání v nejbližších pruzích u příletových hal. Pokud odhady letišti vyjdou, Uber mu zaplatí letos na nájmu kolem 144 milionů korun.

„Vycházíme v plusu, i když do toho nepočítáme následné jízdy turistů, kteří si na základě dobré zkušenosti vezmou Uber i na dopravu po městě,“ říká v rozhovoru s HN šéf českého zastoupení firmy Štěpán Šindelář. Obsluha nejvýnosnějšího taximísta v Česku mu prý sice dělá radost, ale musí kolem něj řešit i řadu problémů.

Například s naháněči konkurenčních taxislužeb, kteří se na terminálech vydávají za oficiální službu letiště a snaží se přimět cestující, aby nasedli do jejich taxíků. A následně jim předražují jízdy do centra o tisíce korun. Vlastní pracovníky v příletových halách má i Uber, aby mu konkurenční firmy nebraly byznys. Na terminálech tak probíhá boj o každého turistu, který po dosednutí letadla vstoupí do příletových hal.

